Вопреки санкциям США.

По мнению опрошенных EE Times отраслевых экспертов и близких к TSMC источников, китайская компания SMIC сможет наладить выпуск 5-нм чипов даже в условиях сохранения санкций за период от одного до трёх лет. Для этого ей не понадобится передовое EUV-оборудование, а будет достаточно имеющегося DUV-оборудования в сочетании с методом применения множественных шаблонов. Схожим образом SMIC смогла наладить для Huawei и выпуск 7-нм чипов, как считают эксперты.

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Источник изображения: SMIC

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Один из специалистов заявил изданию, что распространённое мнение о низком уровне выхода годной продукции в рамках 7-нм техпроцесса SMIC не имеет ничего общего с реальностью. Судя по объёмам заказов на смартфоны Huawei Mate 60, использующие 7-нм чипы производства SMIC, уровень выхода годной продукции на этом направлении превышает 70%. Немалый вклад в прогресс SMIC в сфере литографии делает один из её генеральных директоров Лян Мун Сун (Liang Momg-song), который имеет богатый опыт работы в Samsung и TSMC. Доступ SMIC к технологическому оборудованию пока не ограничен в полной мере, и у компании сохраняются возможности для манёвра в этой сфере, по мнению представителей отрасли.