Требуется сохранить поставки оборудования в Китай и при этом получить субсидии от властей США.

По информации Reuters, в канун годовщины с момента введения экспортных ограничений на поставку в КНР оборудования для производства определённого ассортимента микросхем памяти власти Южной Кореи обратились к американским коллегам с просьбой внести больше ясности в созданную этими ограничениями ситуацию. Напомним, что Samsung Electronics и SK hynix получили право поставлять в Китай всё необходимое им оборудование до октября текущего года, но при этом власти США при распределении субсидий на развитие национальной полупроводниковой отрасли собираются ограничивать доступ к государственному финансированию для тех компаний, к которых действует и развивается полупроводниковый бизнес на территории Китая.

реклама

Источник изображения: Reuters

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Для Samsung Electronics подобное ограничение чувствительно, поскольку корейская компания возводит в Техасе второе предприятие по производству полупроводниковых компонентов, и рассчитывает на поддержку из американского бюджета при реализации этого проекта общей стоимостью около $17 млрд. Заявка на получение субсидий в США компанией уже подана и решение может быть принято до конца этого года. По данным Reuters, власти США пока не комментируют возможность продления льготного режима поставок оборудования в Китай для нужд Samsung и SK hynix, хотя неофициально не раз возникали слухи о том, что он будет увеличен на неопределённое время.