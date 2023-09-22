Здесь скупают всё, что поставляется из-за рубежа.

Издание South China Morning Post со ссылкой на DigiTimes сообщает, что представленные компанией Intel в июле текущего года ускорители вычислений Gaudi2 для Китая, которые подходят под действующие экспортные ограничения со стороны США, на рынке КНР пользуются высоким спросом.

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Источник изображения: Xinhua

Напомним, что ещё осенью прошлого года NVIDIA после введения санкций США против КНР в сфере поставок ускорителей вычислений в сжатые сроки наладила поставки адаптированных чипов A800 с ограниченной скоростью обмена данными, а затем аналогичная версия (H800) появилась у ускорителей вычислений с архитектурой Hopper. Глава AMD Лиза Су (Lisa Su) заявила, что её компания тоже задумывается о создании специальных версий ускорителей Instinct для Китая, которые можно будет поставлять в условиях санкций.

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Высокий спрос на ускорители Intel Gaudi2 на китайском рынке, по данным тайваньских источников, вынудил компанию увеличить объёмы заказов на их выпуск силами компании TSMC. В отличие от NVIDIA, которая на этапе упаковки своих чипов зависит от той же TSMC, компания Intel способна сама упаковывать выпущенные TSMC для неё чипы, а потому именно продукция Intel в какой-то мере способна компенсировать дефицит ускорителей вычислений. Правда, NVIDIA за долгие годы движения в этом направлении успела создать сильную программную экосистему, и переход на компоненты Intel в этом смысле приемлем не для всех клиентов NVIDIA, поэтому говорить о потенциале передела рынка в этом случае сложно.