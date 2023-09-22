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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Toshiba рассчитывает поднять бизнес с колен за пять лет и вернуться на биржу
И пока консолидирует свои подразделения, которые получили относительную самостоятельность в 2017 году.

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Как отмечает Nikkei Asian Review, после делистинга акций с Токийской фондовой биржи в декабре по итогам успешно продвигающейся приватизации, японская корпорация Toshiba намерена приблизить к себе четыре основных с точки зрения выручки и прибыли подразделения, которые в результате реструктуризации 2017 года смогли получить определённую степень автономности. Будут консолидированы структуры, отвечающие за управление персоналом и финансовыми потоками, и в целом усилится вертикальная интеграция, которая и присутствовала до прошедших шесть лет назад преобразований.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

Данные четыре подразделения Toshiba занимаются инфраструктурными решениями типа железных дорог и систем очистки воды, информационными системами, энергетикой, а также выпуском жёстких дисков и силовой электроники соответственно. Всех их корпорация после приватизации будет «держать ближе к телу», а полностью бизнес компании планируется реабилитировать в течение пяти лет после приватизации. В дальнейшем не исключается возвращение Toshiba на фондовый рынок в качестве публичной компании.

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Не нужно считать, что подобные «метания» по форме собственности присущи одной только Toshiba. Достаточно вспомнить, что Arm до 2016 года была публичной компанией, её акции торговались на Лондонской фондовой бирже, но потом их выкупила японская корпорация SoftBank. Теперь она снова подготовила активы Arm к IPO, но уже в Нью-Йорке, и при этом вывела на фондовый рынок не более 10% акций британского холдинга. Не исключено, что и новые собственники бизнеса Toshiba будут руководствоваться конъюнктурой фондового рынка, выбирая подходящий момент для очередного IPO. В конце концов, из более чем полуторавековой истории компании Toshiba более половины срока пришлось на период существования в публичной форме.

#финансы #toshiba #акции #приватизация
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