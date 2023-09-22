Доступными электромобилями дело может не ограничиться.

Индия является густонаселённой южной страной с большим количеством солнечных дней в году и проблемами в развитии энергетики, поэтому предложение Tesla наладить здесь выпуск и продажу систем стационарного хранения электроэнергии заинтересовало местных чиновников, как сообщает Reuters. Впрочем, пока у сторон есть разногласия по поводу схемы реализации поддержки данного бизнеса.

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Источник изображения: Reuters

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Индийские власти, по данным источников, предпочитают предоставлять субсидии своим гражданам и компаниям на покупку систем хранения электроэнергии Tesla, а сама компания хотела бы получить субсидии на строительство предприятия по их производству. Кроме того, индийские чиновники справедливо отмечают, что продукция Tesla в этом сегменте остаётся достаточно дорогой, а потому вряд ли сможет пользоваться высоким спросом в Индии при сохранении уровня цен, присущего американскому рынку. Возможно, локализация производства и его масштабирования как раз помогли бы решить эту проблему.