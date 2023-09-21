Не во всех ценовых диапазонах, конечно.

Как поясняет CNet со ссылкой на заявления аналитиков Benchmark Mineral Intelligence, август этого года характеризовался снижением стоимости хранения 1 кВт‧ч электроэнергии в литиевых аккумуляторах до $100, и это произошло впервые за два года. Фактически, сейчас этот показатель сейчас достигает $98,2, и уже преодолел тот рубеж, который позволяет создавать электромобили, равные по стоимости сопоставимым по характеристикам автомобилям с ДВС, без снижения нормы прибыли для самого производителя.

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Понятно, что этот паритет реально достижим лишь в определённых ценовых диапазонах, и самые доступные ценовые ниши рынка электромобилей им не охвачены. Однако, такое положение дел уже будет стимулировать автопроизводителей охотнее переходить на электротягу, ведь тяговая батарея формирует от 40 до 50% стоимости электромобиля, и чем она дешевле, тем доступнее само транспортное средство. Для сравнения, десять лет назад обсуждаемый показатель достигал $668 за 1 кВт‧ч электроэнергии. К марту 2022 года он опустился до $146,4, а к августу текущего года снизился ещё почти на треть.