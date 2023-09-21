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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти США имели доступ к серверам Huawei с 2009 года
Ещё десять лет потребовалось, чтобы ввести санкции.

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По информации Nikkei Asian Review, отвечающие за информационную информацию на государственном уровне чиновники КНР на этой неделе объявили, что спецслужбы США с 2009 года регулярно предпринимали попытки получить доступ к чувствительной информации на серверах Huawei Technologies, и это им во многих случаях удавалось.

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Источник изображения: AP и Getty Images

По данным китайских специалистов в области кибербезопасности, разработанная американскими спецслужбами шпионская программа Second Date в настоящее время скрытно присутствует на десятках тысяч устройств по всему миру, и может быть использована для передачи чувствительной информации из Китая и России в пользу американских властей. О существовании этой программы китайским специалистам стало известно по итогам расследования кибератаки на один из вузов КНР, которая была предпринята в прошлом году.

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В свою очередь, в июле власти США обвинили КНР во взломе электронного почтового ящика посла США в Китае, в результате чего в руки поддерживаемых властями Поднебесной хакеров, по мнению американской стороны, попали сотни электронных писем весьма чувствительного содержания.

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