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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Приватизация Toshiba близка к завершению
В руках инвестиционного консорциума уже сосредоточено 78,65% акций корпорации.

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По информации Bloomberg, почти 74-летняя история существования Toshiba в статусе публичной компании близка к завершению, поскольку консорциум инвесторов во главе с японским фондом Japan Industrial Partners почти завершил выкуп акций компании с фондового рынка. По крайней мере, в руках группы инвесторов уже сосредоточено 78,65% акций японской корпорации, чья история ведёт отсчёт с 1875 года.

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Источник изображения: Toshiba

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Как утверждается, склонить оставшихся акционеров к продаже своих акций Toshiba будет достаточно просто, и компания в итоге снова станет частной. С прошлого десятилетия японскую корпорацию преследуют финансовые неудачи, приносивший существенную часть выручки бизнес по производству микросхем памяти в итоге был продан консорциуму инвесторов, и теперь функционирует самостоятельно под маркой Kioxia. В нём Toshiba продолжает контролировать более 40% акций, поэтому приватизация материнской корпорации во многом затрудняет подготовку к предстоящему объединению активов Western Digital и Kioxia по выпуску твердотельной памяти. Теперь в обеих сделках будет наблюдаться прогресс.

#toshiba #акции #япония #приватизация
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