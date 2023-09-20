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Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel: в серверном сегменте излишки процессоров будут устраняться дольше, чем в настольном
Как минимум, до четвёртого квартала этого года включительно.

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Проведённое на этой неделе мероприятие Intel своей целью имело демонстрацию достижений компании в освоении новых технологий и подготовке к выпуску новых поколений процессоров, но пока генеральный директор компании сосредоточился на данной задаче, его коллега — финансовый директор Дэвид Зинснер (David Zinsner), по информации Barron’s, поделился с общественностью не очень приятным прогнозом.

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Источник изображения: GlobalFoundries

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Если в сегменте ПК компания видит какие-то признаки восстановления спроса уже сейчас, то в серверном сегменте, по мнению этого представителя Intel, этот процесс займёт больше времени. Складские излишки серверных процессоров, как заявил Зинснер, будут устранены в лучшем случае по итогам четвёртого квартала этого года, а спрос на процессоры серверного назначения начнёт расти лишь в следующем году. Выручка Intel по итогам третьего квартала текущего года должна последовательно сократиться, как считает финансовый директор компании.

#intel #аналитика #серверные процессоры
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Apsheronsky tchai
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Опричник
13:17
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