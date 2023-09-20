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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Американские парламентарии полны решимости добиваться усиления санкций против Китая в полупроводниковой сфере
По крайней мере, это справедливо в отношении одного члена Республиканской партии.

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Одних обращений к администрации президента США активистам из числа американских парламентариев недостаточно, и они, как поясняет Reuters, намереваются оказывать воздействие на отраслевую ассоциацию SIA, в которую входят почти все американские разработчики и производители полупроводниковых компонентов, включая Intel и NVIDIA.

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Источник изображения: Reuters

По замыслу председателя комиссии Палаты представителей США по Китаю Майка Гэллахера (Mike Gallagher), американские компании, работающие в этом сегменте рынка, должны ещё сильнее ограничить свой бизнес с китайскими клиентами, перестав поставлять им не только готовые полупроводниковые изделия, но и оборудование для их производства. Встреча парламентария с представителями ассоциации должна была состояться ещё вчера, но расписание не позволило её потенциальным участникам пересечься. Когда будет предпринята новая попытка, не уточняется.

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Даже попытки китайских производителей наладить выпуск менее продвинутых чипов в больших количествах беспокоят Гэллахера, который считает, что рано или поздно Китай просто наводнит такой продукцией рынок США и заставит обанкротиться местных производителей аналогичных изделий.

#полупроводники #сша #китай #санкции #китайские производители
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