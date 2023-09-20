На рынке появится объединённый производитель твердотельной памяти.

Слухи о намерениях Western Digital обособить свой бизнес по производству твердотельной памяти ходят давно, и теперь Bloomberg сообщает, что группа банков готовится предоставить финансовое обеспечение для этой сделки на сумму $14 млрд. По традиции, предоставить поддержку «отечественной» компании Kioxia в этой сделке собираются японские банки, чтобы та смогла купить профильные активы Western Digital. Сбор средств начнётся уже в октябре этого года.

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Источник изображения: Western Digital

Крупнейшими акционерами Kioxia на данный момент являются Bain Capital (56,24%) и Toshiba Corp. (40,64%), поэтому японской эту корпорацию в полной мере назвать сложно, ведь бизнес Toshiba по производству твердотельной памяти перешёл под контроль транснационального консорциума инвесторов ещё в 2018 году. Уже многие годы Kioxia и Western Digital выпускают силами совместного предприятия твердотельную память, но первоначально профильные активы последней принадлежали SanDisk, пока американский производитель жёстких дисков не купил их в 2016 году.

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Обсуждаемая сделка между Western Digital и Kioxia подразумевает следующую структуру капитала: 50,5% акций достанется первой из компаний, а вторая будет контролировать оставшиеся 49,5%. Бизнес Western Digital по выпуску жёстких дисков на магнитных пластинах сделкой никак не затрагивается и продолжит функционировать самостоятельно. Объединённый силами Kioxia и Western Digital производитель твердотельной памяти сперва выйдет на американский фондовый рынок, а потом планирует разместить акции в Токио. Реализация сделки пока не гарантируется, и она всё ещё может распасться.