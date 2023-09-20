Один из крупнейших производителей памяти в мире не сдаётся.

Прежде чем на китайских производителей электроники в целом были наложены новые экспортные ограничения в начале октября прошлого года, китайская компания YMTC успела представить в августе 232-слойную микросхему 3D NAND. Санкции США ограничивают компанию в получении оборудования для производства столь продвинутой памяти, поскольку вне ограничений осталось только оборудование, позволяющее выпускать микросхемы 3D NAND с количеством слоёв не более 128 штук. К декабрю санкции США распространились конкретно на YMTC, и компания была вынуждена задержать строительство нового предприятия в Ухане, сократить объёмы выпуска памяти и поднять цены на неё, а также приступить к сокращению персонала.

По информации South China Morning Post, получив от правительственного фонда около $7 млрд в марте этого года, компания YMTC начала искать альтернативных поставщиков технологического оборудования, поскольку ранее она полагалась преимущественно на продукцию американской компании Lam Research, которая теперь не может поставляться в Китай из-за санкций США.

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Поиск китайских поставщиков породил сотрудничество YMTC с одной из пекинских компаний, имя которой пока не разглашается по понятным причинам. Помимо прочего, YMTC нуждается в технологической оснастке — например, захватах для переноса кремниевых пластин в процессе обработки, и данный вид продукции в условиях санкций тоже предстоит заменить на отечественную. Гражданам США теперь запрещено отправляться в командировку в Китай для обслуживания оборудования, которое используется компанией YMTC, поэтому и для сервисных услуг этот китайский производитель ищет подрядчиков, не связанных с США.