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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
У властей США нет оснований полагать, что Китай способен массово выпускать 7-нм чипы
Видимо, 70 млн штук в год — это немного.

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Как известно, компания Huawei Technologies первую фазу анонса своего нового смартфона Mate 60 Pro провела как раз в момент визита министра торговли США в Китай, а потому занимающая этот пост Джина Раймондо (Gina Raimondo) была огорчена данным событием, как сообщает Bloomberg со ссылкой на содержание выступления чиновницы перед американскими парламентариями на этой неделе.

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Источник изображения: Bloomberg

Власти США запустили расследование, целью которого является установить происхождение 7-нм процессора HiSilicon Kirin 9000s, который был выпущен вопреки американским санкциям. Пока расследование ещё не завершено, но Джина Раймондо уже сочла нужным заявить, что у американских властей нет причин полагать, что китайские производители способны выпускать 7-нм чипы в массовых количествах.

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По оценкам сторонних аналитиков, в текущем году Huawei рассчитывает выпустить не более 15 млн смартфонов на основе процессоров собственной разработки, а по итогам следующего года это количество вырастет до 70 млн штук. Это не так уж много на фоне ежегодно выпускаемых компанией TSMC для нужд Apple более чем 200 млн процессоров, поэтому весь вопрос в том, какие объёмы выпуска американские власти готовы признать «массовым производством». Вопрос дальнейшего ужесточения санкций против КНР в технологической сфере на встрече министра с парламентариями не обсуждался.

#полупроводники #сша #процессоры #китай #huawei #санкции #hisilicon
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