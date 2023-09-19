И заставил её основателя пообещать расширить сотрудничество.

Недавний визит президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) во Вьетнам не остался без ответа, и премьер-министр этой азиатской страны Фам Минь Тинь (Pham Minh Chinh) во время своей поездки в США решил заручиться поддержкой американских технологических гигантов, посетив в Калифорнии штаб-квартиры NVIDIA и разработчика систем проектирования чипов Synopsys, как сообщает Reuters. Политик использовал эти возможности для попыток привлечь американские компании технологического сектора к инвестициям в экономику Вьетнама.

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Источник изображения: Reuters

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Премьер-министр Вьетнама пообещал, что возможные инвестиции двух указанных американских компаний в экономику страны будут реализованы на максимально удобных для них условиях. Упоминается и готовность основателя NVIDIA расширить сотрудничество с Вьетнамом в сферах разработки полупроводниковых компонентов, информационных технологий и искусственного интеллекта. Synopsys собирается построить во Вьетнаме несколько центров по разработке чипов, компания уже подписала с вьетнамскими чиновниками меморандумы о взаимопонимании. Напомним, что у компании Intel во Вьетнаме действует предприятие по тестированию и упаковке процессоров и компонентов, а компания Amkor строит в стране крупное аналогичное предприятие.