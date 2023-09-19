Тайваньские — в вузах Германии.

Для обеспечения стабильных темпов развития полупроводниковой отрасли Европы, как можно догадаться, одного лишь строительства предприятия TSMC в Германии по производству чипов для местного автопрома будет недостаточно. Эту производственную площадку необходимо будет снабжать квалифицированными кадровыми ресурсами на долгосрочной основе, и агентство Bloomberg объяснило, что власти Саксонии нашли способ отчасти снизить актуальность кадрового голода в отрасли.

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Источник изображения: GlobalFoundries

Подписав соглашение с властями Тайваня и компанией TSMC в частности, представители этого немецкого региона получили право отправлять на стажировку на Тайвань своих студентов. Первая группа из 50 учащихся отправится на остров уже весной следующего года, они три месяца будут обучаться в ведущем вузе Тайваня, а затем закрепят полученные навыки на практике, три месяца проведя в роли стажёров на производственных линиях компании TSMC.

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Тайваньские студенты в качестве компенсации получат возможность проходить стажировку в Германии, но пока сложно судить, насколько это будет востребовано. В ближайшие десять или двенадцать лет до 28% инженерного персонала на немецких предприятиях полупроводниковой отрасли вынуждено будет отправиться на пенсию, и в целом сокращающееся коренное население страны не сможет в полной мере компенсировать эти потери новыми кадрами. По сути, помимо образовательных программ, властям Германии необходимо задуматься и о запуске программ поддержки трудовых мигрантов, обладающих подходящими для работы в полупроводниковой отрасли навыками. С июня 2021 по июнь 2022 года полупроводниковая отрасль Германии нуждалась в 62 000 сотрудников, чьи вакансии так и не были заполнены.