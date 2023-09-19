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Новости Hardware Алексей Сычёв
Toyota перенимает передовые методы производства машин вслед за Tesla, чтобы не отставать от конкурентов
Но есть некоторые нюансы, которые не позволяют рассчитывать на быстрый успех.

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Формировавшуюся на протяжении многих десятилетий фирменную производственную систему Toyota Motor в дальнейшем взяли на вооружение многие автопроизводители, но амбициозные новички типа Tesla доказали, что японским новаторам не удастся вечно почивать на лаврах, и рано или поздно придётся перенимать опыт у других участников рынка. Публикация на страницах ресурса Nikkei Asian Review отчасти оправдывает этот тезис, повествуя о демонстрируемых Toyota нововведениях в сфере технологий производства транспортных средств.

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Источник изображения: Toyota Motor

Как и Tesla, остающаяся крупнейшим автопроизводителем мира корпорация Toyota Motor готова взять на вооружение технологию литья корпусных деталей под давлением. Она позволяет сократить затраты времени на изготовление крупных элементов кузова и повысить точность геометрических параметров сборочных единиц. С другой стороны, такой подход требует больших затрат на изготовление оснастки под конкретную модель, установки дорогостоящих прессов, а также технологического переоснащения производства в целом. Toyota уже испытала метод литья под давлением для изготовления оснований кузова своих автомобилей, и пришла к выводу, что треть основания кузова автомобиля теперь можно изготовить примерно за три минуты против нескольких часов, которые требовались на сборку аналогичной по размерам детали из 86 частей за 33 технологических этапа.

Сразу отметим, что подобный подход себя оправдывает в случае массового выпуска однотипной продукции, которая на протяжении жизненного цикла не подвергается модификации в сфере конструкции кузова. Для Tesla подобная бизнес-модель хороша тем, что у неё очень скудный модельный ряд, который она обновляет очень редко. Toyota в этом смысле обладает гораздо более широким ассортиментом моделей, и применять технологию создания монолитных кузовных деталей со сложной конфигурацией методом литья под давлением она наверняка решится только при выпуске самых популярных своих моделей.

Ещё одно новшество, которое испытывает Toyota Motor — это отказ от привычных конвейерных лент на операциях сборки автомобилей. По замыслу производителя, основание электромобиля с установленными колёсами может передвигаться по заданному маршруту в цехах самостоятельно, а установленные по пути посты сборки будут постепенно навешивать на него недостающие конструктивные элементы. Такой подход увеличивает гибкость производственных процессов, позволяя быстрее подстраиваться под изменения конъюнктуры рынка. Одновременно сокращается время на сборку одного автомобиля, целью Toyota является его уменьшение с 10 до 5 часов.

Напомним, к 2026 году Toyota рассчитывает увеличить объёмы продаж электромобилей до 1,5 млн штук, хотя в прошлом было реализовано не более 24 000 штук. К 2030 году до половины из выпускаемых в количестве 3,5 млн электромобилей в год машин марки Toyota и Lexus будут использовать новый подход к формированию основания кузова, подразумевающий литьё под давлением для крупных деталей сложной конфигурации.

#tesla #электромобили #автомобили #toyota #автопроизводство
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