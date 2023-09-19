Но она всё равно дороже Steam Deck.

Компания ASUS объявила о старте продаж более доступной версии своей портативной консоли ROG Ally, которая была показана публике ещё в июне текущего года. Устройство с модельным номером RC71L-Z1512 получило шестиядерный и 12-поточный процессор AMD Ryzen Z1. Данный чип использует вычислительную архитектуру ядер Zen 4, а также оснащён четырьмя исполнительными блоками встроенной графики RDNA 3.

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Напомним, до выхода более слабой версии Rog Ally в продаже находилась консоль от ASUS с процессором Ryzen Z1 Extreme, на борту которого имеется восемь ядер с поддержкой 16 виртуальных потоков, а также 12 исполнительных блоков графики RDNA 3.

В прочих моментах «облегчённая» ROG Ally полностью соответствует «заряженной» версии. В обеих консолях установлены 7-дюймовые дисплеи с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

Устройства также могут похвастаться поддержкой технологии синхронизации изображения AMD FreeSync Premium, технологии масштабирования изображения FSR (FidelityFX) и RSR (Radeon Super Resolution). Консоль оснащена 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5-6400. Наконец, младшая версия ROG Ally оснащена проприетарным интерфейсом ROG XG Mobile для подключения внешней видеокарты.

Стоимость консоли ROG Ally с чипом AMD Ryzen Z1 составляет $599, что на 100 долларов дешевле варианта с Ryzen Z1 Extreme. Правда, народный бестселлер Steam Deck в базовой версии стоит $399, а сейчас со скидкой его можно заказать через Steam за $359.