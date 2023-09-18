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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Японская компания SkyDrive получила заказ на поставку 50 электролётов для Южной Кореи
Если устали от пробок на земле, перенесите их в небо.

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В сфере создания электрических летательных аппаратов с функцией вертикального взлёта и посадки свои силы сейчас пробуют компании из США, Германии, Китая, Японии и Южной Кореи, и ареал их потенциального применения в первую очередь готов распространиться на домашние рынки соответствующих стран, хотя страны Ближнего Востока к подобной технике тоже проявляют интерес, но уже скорее из праздного любопытства и стремления привлечь туристов в свой регион.

Для Южной Кореи, по словам представителя японской компании SkyDrive, на которые ссылается ресурс Nikkei Asian Review, вопрос борьбы с пробками на автодорогах стоит довольно остро, поэтому японский производитель электролётов ничуть не удивился, когда южнокорейская компания Solyu заказала 50 летательных аппаратов марки SkyDrive со сроком поставки после 2026 года.

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Источник изображения: SkyDrive

Свои электролёты в серийном воплощении SkyDrive международной общественности собирается продемонстрировать в действии на Всемирной выставке 2025 года, которая пройдёт в Осаке. Разрабатываемые компанией летательные аппараты способны перевозить по воздуху на расстояние до 15 км двух пассажиров и пилота с скоростью до 100 км/ч. Взлётная масса транспортного средства достигает 1400 кг. Южная Корея стала третьим государством, заказчики из которого обратились к услугам SkyDrive. Ранее японский стартап нашёл потенциальных клиентов во Вьетнаме и США.

#япония #южная корея #летательные аппараты #мультикоптеры #skydrive
Источник: asia.nikkei.com
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