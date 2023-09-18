Если устали от пробок на земле, перенесите их в небо.

В сфере создания электрических летательных аппаратов с функцией вертикального взлёта и посадки свои силы сейчас пробуют компании из США, Германии, Китая, Японии и Южной Кореи, и ареал их потенциального применения в первую очередь готов распространиться на домашние рынки соответствующих стран, хотя страны Ближнего Востока к подобной технике тоже проявляют интерес, но уже скорее из праздного любопытства и стремления привлечь туристов в свой регион.

Для Южной Кореи, по словам представителя японской компании SkyDrive, на которые ссылается ресурс Nikkei Asian Review, вопрос борьбы с пробками на автодорогах стоит довольно остро, поэтому японский производитель электролётов ничуть не удивился, когда южнокорейская компания Solyu заказала 50 летательных аппаратов марки SkyDrive со сроком поставки после 2026 года.

реклама

Источник изображения: SkyDrive

Свои электролёты в серийном воплощении SkyDrive международной общественности собирается продемонстрировать в действии на Всемирной выставке 2025 года, которая пройдёт в Осаке. Разрабатываемые компанией летательные аппараты способны перевозить по воздуху на расстояние до 15 км двух пассажиров и пилота с скоростью до 100 км/ч. Взлётная масса транспортного средства достигает 1400 кг. Южная Корея стала третьим государством, заказчики из которого обратились к услугам SkyDrive. Ранее японский стартап нашёл потенциальных клиентов во Вьетнаме и США.