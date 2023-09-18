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Новости Hardware Алексей Сычёв
В следующем году NVIDIA обойдёт Intel по величине выручки
И почти догонит в этом.

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Прошлую рабочую неделю агентство Bloomberg решило завершить рассуждениями о том, что даже принятое решение потратить на выкуп собственных акций $25 млрд не особо подорвёт способность NVIDIA вкладывать достаточно средств в передовые разработки. Свободный денежный поток компании к концу января 2025 года сможет достичь $38 млрд против ожидаемых $23 млрд по итогам текущего фискального года, поэтому финансировать выкуп акций компания сможет поэтапно без особого напряжения.

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Источник изображения: Getty Images

С начала этого года NVIDIA потратила на исследования и разработки $7,3 млрд. Для сравнения, конкурирующая AMD мало того, что тратит на 25% меньше, так ещё и располагает в двадцать раз меньшими свободными денежными средствами на счетах. Уже в следующем году NVIDIA удастся, при сохранении нынешних темпов роста выручки, обойти по соответствующему показателю компанию Intel, которая будет вынуждена довольствоваться $59 млрд против ожидаемых для NVIDIA почти $79 млрд. Собственно говоря, даже в текущем году NVIDIA отстанет от Intel по величине выручки всего на пару миллиардов долларов, получив около $50,5 млрд к концу января следующего календарного года.

#intel #nvidia #аналитика #финансы
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