А к 2030 году довести её долю до 60%.

На прошлой неделе издание Nikkei Asian Review сообщило, что руководство тайваньской компании TSMC приняло решение об ускорении перехода на использование энергии лишь из возобновляемых источников, причём не стало мелочиться, и сразу приблизило дату на десять лет, к 2040 году. Ранее эту миграцию планировалось завершить к 2050 году, как можно понять из контекста.

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Источник изображения: TSMC

Промежуточная цель 2030 года теперь тоже сформулирована более агрессивно: 60% потребляемой TSMC электроэнергии теперь должны получаться из возобновляемых источников вместо прежних 40%. Правда, переход к полной углеродной нейтральности TSMC всё равно рассчитывает совершить не ранее 2050 года, в этом отношении ничего не изменилось. Для компании, чьи основные предприятия сосредоточены на испытывающем нехватку энергоресурсов острове Тайвань, подобные амбициозные изменения способны повлечь серьёзные последствия в виде возросших расходов на формирование необходимой энергетической инфраструктуры, но ветряные электростанции морского базирования начинают получать распространение в регионе.