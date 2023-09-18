Темпы экспансии сохраняются даже в не самое простое для производителя время.

Прошло около шести месяцев с того момента, как Tesla объявила о выпуске своего 4-миллионного электромобиля, но на прошлой неделе в принадлежащей генеральному директору компании социальной сети X появилось сообщение о преодолении 5-миллионного рубежа. Формально, сейчас все действующие предприятия Tesla способны выпускать более 2 млн электромобилей в год, поэтому подобная скорость экспансии не вызывает удивления.

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Источник изображения: Tesla

При этом важно помнить, что к рубежу в 1 млн выпущенных электромобилей Tesla шла долгих 12 лет, и смогла преодолеть его лишь в начале 2020 года. Ещё около трёх лет потребовалось, чтобы увеличить этот показатель до 4 млн электромобилей, а последующие цели будут наверняка достигаться ещё быстрее. К концу десятилетия Tesla рассчитывает выпускать по 20 млн машин ежегодно, и только в этом году она рассчитывает собрать около 1,8 млн штук.