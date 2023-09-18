Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla на прошлой неделе выпустила свой 5-миллионный электромобиль
Темпы экспансии сохраняются даже в не самое простое для производителя время.

реклама

Прошло около шести месяцев с того момента, как Tesla объявила о выпуске своего 4-миллионного электромобиля, но на прошлой неделе в принадлежащей генеральному директору компании социальной сети X появилось сообщение о преодолении 5-миллионного рубежа. Формально, сейчас все действующие предприятия Tesla способны выпускать более 2 млн электромобилей в год, поэтому подобная скорость экспансии не вызывает удивления.

реклама

Источник изображения: Tesla

При этом важно помнить, что к рубежу в 1 млн выпущенных электромобилей Tesla шла долгих 12 лет, и смогла преодолеть его лишь в начале 2020 года. Ещё около трёх лет потребовалось, чтобы увеличить этот показатель до 4 млн электромобилей, а последующие цели будут наверняка достигаться ещё быстрее. К концу десятилетия Tesla рассчитывает выпускать по 20 млн машин ежегодно, и только в этом году она рассчитывает собрать около 1,8 млн штук.

#tesla #электромобили #электромобили tesla
Источник: electrek.co
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Илон Маск задумывался об использовании видеозаписей с салонной камеры Tesla для доказательств вины водителей в происшествиях
По неофициальным данным, количество предварительных заказов на Tesla Cybertruck превысило 2 млн
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Китайский ударный БПЛА "Подсолнух-200" может отправится в зону спецоперации уже этой осенью
5
США разрабатывают гиперзвуковой двигатель, способный менять свою форму во время полета
11
О целесообразности обмена RTX2060 на RTX3070 в 2023 - мой опыт
48
ТОП-15 мифов о ноутбуках
100
Драйвер видеокарты: Как выглядит одна критическая проблема практически любого дистрибутива Linux
246
Microsoft скомпрометировала себя с Xbox Cloud Gaming
10
О том как Илон Маск отключил для ВСУ Starlink над Севастополем и что из этого вышло
9
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Сентябрь)
3
Русский язык: почему "великий и могучий"
8
Итоги гоночного уик-энда 16-17 сентября
1

Сейчас обсуждают

Олег Тимофеев
09:21
Конечно по поводу ТОСа у Запада зависть.
Что пошло не так с Солнцепеком на Украине
Олег Тимофеев
09:20
Том сам по себе не плох но нужно иметь культуру его применения раз чему никто генералов не учит и требуется с веянием времени переводить его ракеты на высокоточный уровень но это упорно делать не хотя...
Что пошло не так с Солнцепеком на Украине
Urtgard
09:20
4060 отличная карта по отличной цене в 299$, она тянет абсолютно всё на ультра или около ультра настройках в ФХД, также как это делала 1060 по той же цене. С FG в тяжёлых играх там огромный запас. 8 Г...
Самый главные недостатки видеокарт NVIDIA – почему компания перестала делать продукты для «людей»
El Desperado
09:18
У меня похожий пк, доска и видюха та же. Проц i3 12100f. Памяти тоже 32gb 3600 mhz и m. 2 на терабайт. Вышло все вместе с 144 Гц монитором за 14к - в 92 тысячи. Всё летает, на i5 я сэкономил, цены на...
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр в FullHD и QuadHD (Сентябрь)
Дмитрий Серёдкин
09:17
А где, собственно, сравнение?) Просто выписали характеристики, которые и так все знают?
iPhone 15 Pro Max против Samsung Galaxy S23 Ultra: сравнение технических характеристик
Олесь Кука
09:14
Куча безвентиляторников на них есть. Подобие нуков. И ноутбуки.
Со дна постучали - во что можно поиграть на Geforce GT 730
Джон Коннор
09:13
4090 имеет только один минус - цену? А как же запах горелого разьема, гемор с подбором угловых переходников, не влезание в большинство корпусов и перелом текстолита в районе ножки pci из-за чрезмерног...
Самый главные недостатки видеокарт NVIDIA – почему компания перестала делать продукты для «людей»
unhurtable
09:10
Главное пусть группируются покомпактней, неохота большую площадь обеззараживать...
Глава военного комитета Бауэр: в случае атаки НАТО задействует 300 тысяч военных
century84
09:10
Так вот как переобувание на лету выглядит.
Генерал ВС США Милли рассказал о целях украинского контрнаступления
unhurtable
09:08
Как тырить, ой, простите, изымать имущество РФ это другое было, да?
В Крыму продадут национализированную квартиру Зеленского
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем