На частотах, близких к 6 ГГц.

В наше неспокойное время сложно найти информационный повод, в контексте которого Россия фигурировала бы применительно к активности, близкой к исходной тематике нашего сайта, но известный нашим постоянным читателям российский оверклокер Traktor после долгого перерыва возобновил эксперименты по разгону центральных процессоров. В его руках оказался Intel Core i5-13600KF, который он, судя по всему, подключил к имеющемуся в его распоряжении «чиллеру» и водоблоку, после чего разогнал до частот, близких к 6 ГГц.

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Источник изображения: HWBot, Traktor

По крайней мере, в тесте 3DMark CPU Profile ему удалось набрать 1307 баллов, обновив модельный рекорд, при этом процессор работал на частоте 6,1 ГГц с сохранением активности двух производительных ядер и двух потоков. В основе системы лежала материнская плата ASUS ROG Maximus Z790 Apex. В тесте Cinebench 2024 россиянин набрал 1049 баллов и показал лучший результат среди процессоров с шестью ядрами на частоте 5856 МГц, при этом процессор сохранял активность шести ядер и двенадцати потоков.