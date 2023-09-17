То есть, к 2025 году.

Всё чаще начинают звучать мнения о том, что из всех запланированных к строительству за пределами Тайваня предприятий TSMC наиболее успешным станет проект на западе Японии. Издание DigiTimes на уходящей неделе тоже отметило, что строительство предприятия и монтаж оборудования осуществляются по графику, и уже к концу следующего года здесь начнётся массовый выпуск компонентов для нужд клиентов. Напомним, что Sony и Denso выступают в роли крупных акционеров данного совместного предприятия, и они наверняка первыми получат необходимые чипы, которые будут выпускаться по литографическим нормам от 12 до 28 нм.

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Источник изображения: The Japan Times

Уже в 2025 году предприятие TSMC в Японии начнёт приносить прибыль, как отмечает источник. Этому будут способствовать сразу несколько факторов. Во-первых, власти Японии снабдят его необычайно щедрыми субсидиями, покрыв до половины всех расходов акционеров на строительство совместного предприятия. Во-вторых, использование довольно зрелой литографии подразумевает умеренный размер капитальных вложений, а потому проект будет окупаться быстрее, чем более затратные американские предприятия TSMC, которым предстоит освоить передовую по меркам континента литографию. Наконец, в Японии немало локальных поставщиков оборудования и материалов, поэтому создание необходимой для работы предприятия TSMC инфраструктуры потребует меньших затрат, чем в случае с проектами в США и Германии, например.