Обещанного четыре года ждут.

Компания Tesla после анонса электрического пикапа Cybertruck в ноябре 2019 года приступила к приёму предварительных заявок, которые подразумевали возвратный залог в размере $100, и по сути ни к чему потребителя не обязывали. Заявив о получении примерно 250 000 заявок по итогам первой недели, Tesla перестала регулярно обновлять официальную статистику, и ресурсы типа Electrek начали силами профильных сетевых сообществ вести неофициальную.

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Источник изображения: Electrek

Сейчас, по некоторым данным, количество предварительных заявок на Tesla Cybertruck превышает 2 млн штук. Даже если только каждый пятый внёсший залог потенциальный клиент Tesla в итоге купит электрический пикап после многолетнего ожидания, программа выпуска превысит 400 000 штук. Официальные цены пока не названы, а технические характеристики пикапа не обновлялись уже четыре года, поэтому о структуре предварительных заказов можно только догадываться.

Тем не менее, неофициальные источники предполагают, что 44,1% предварительных заказов пришлись на версию пикапа с двумя моторами и полным приводом, более дорогая трёхмоторная лишь немного уступает в популярности с 39,1% заказов. Четырёхмоторный вариант пикапа, которому по силам будет делать так называемый «танковый разворот» на месте, привлёк 8,7% потенциальных покупателей. Наконец, самый простой моноприводный пикап с единственным электродвигателем могли заказать 8,1% клиентов. Как ожидается, начало поставок Tesla Cybertruck выпадет на текущее полугодие, в лучшем случае оно состоится в текущем квартале, который завершается уже через две недели.