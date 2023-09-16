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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск задумывался об использовании видеозаписей с салонной камеры Tesla для доказательств вины водителей в происшествиях
Но юридические нюансы не позволили ему реализовать намеченное.

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Обращённая в салон камера в основании консоли зеркала заднего вида присутствует в конструкции электромобилей Tesla достаточно давно, но пока компания не торопится найти её более широкое применение. В режиме охраны она способна регистрировать тревожные события типа проникновения в салон посторонних лиц, а вот слежение за состоянием водителя Tesla пока применяет не так активно, как некоторые китайские конкуренты. Последние, например, уже внедрили в свои машины биометрическую аутентификацию водителя по чертам лица, которая служит не только целям безопасности, но и позволяет автоматически применять индивидуальные профили настроек бортовых систем при распознавании того или иного пользователя транспортного средства.

Как отмечает Electrek, в вышедшей недавно биографической книге об Илоне Маске (Elon Musk) упоминается эпизод с его предложением использовать скрытную видеозапись при помощи салонной камеры для формирования доказательной базы на случай серьёзных ДТП, которые могли происходить по причине халатности водителей. Tesla хоть и развивает фирменную систему автопилота, юридически она требует постоянного внимания водителя и его слежения за дорожной обстановкой, и если тот чрезмерно доверяет автоматике и сильно отвлекается, то компания не будет нести ответственность за последствия возможных аварий.

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Источник изображения: Electrek

Как выясняется, подобная практика оказалась бы незаконной, по мнению представителей Tesla, отвечающих за приватность информации, а потому инициатива Илона Маска в конечном итоге была реализована в сильно адаптированном виде. Короткие видеоролики салонная камера электромобилей Tesla действительно записывает, но они не покидают памяти бортового компьютера без ведом пользователя, и ему нужно согласиться на информационный обмен, чтобы они оказались в распоряжении специалистов Tesla. Более того, видеоролики с этой камеры в любом случае не привязаны к идентификационным данным конкретной машины и человека, и юридически никак нельзя доказать, что запись была сделана в конкретном электромобиле. С этой точки зрения записи с внутренней камеры электромобилей Tesla никак не помогают компании в защите своих интересов в судебных разбирательствах о последствиях ДТП с активированными системами помощи водителю, оставленными без надлежащего внимания со стороны последнего.

#tesla #илон маск #электромобили tesla #автопилот
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