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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple iPhone 15 Pro Max оказался самым востребованным смартфоном линейки — ожидание растянулось на два месяца
До середины ноября.

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В конце этой недели после недавнего анонса стартовал приём заказов на смартфоны Apple линейки iPhone 15, которые были представлены недавно. По информации Bloomberg, если судить по срокам ожидания новинок в фирменном интернет-магазине, самой востребованной версией оказалась дорогая iPhone 15 Pro Max, цены на которую в США начинаются с $1199. Что характерно, в данном случае на популярность влияет не объём памяти смартфона, а его цвет.

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Источник изображения: CNBC

С данной точки зрения «хитом сезона» становится тот самый «естественный титановый», в котором iPhone 15 Pro Max предлагается, помимо чёрного, белого и синего вариантов. Кстати, белый вариант тоже придётся ожидать до середины ноября, если опираться на статистику фирменного интернет-магазина Apple в США и Китае. Чёрный и синий в США можно получить к 16 октября, почти на месяц быстрее двух других вариантов окраски.

В более доступном ценовом сегменте цвет новейших смартфонов Apple также оказывает влияние на сроки ожидания поставок. Правда, в данном случае максимальным спросом пользуются розовые iPhone 15 и iPhone 15 Plus, хотя в первом случае конкуренцию им готовы составить и зелёные. Все прочие варианты смартфонов начального уровня из линейки iPhone 15 в США можно будет получить уже на следующей неделе, ждать их поставки длительное время не придётся.

#смартфоны #apple #iphone 15 pro max
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