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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple готова устранить выявленные французскими регуляторами отклонения в уровне электромагнитного излучения iPhone 12
Путём программного обновления.

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На излёте своего жизненного цикла смартфоны Apple серии iPhone 12 попали в немилость французских властей после выявления по результатам испытаний незначительного превышения уровнем электромагнитного излучения действующих в Евросоюзе норм. Продажи Apple iPhone 12 во Франции были приостановлены до устранения причин несоответствия требованиям, на подобные шаги были готовы пойти и власти некоторых других стран региона.

Как сообщает Bloomberg в новой публикации, представители Apple заявили, что обнаруженное французскими регуляторами отклонение от норм представляет проблему исключительно в сфере экспериментальных замеров, а фактически смартфоны iPhone 12 не представляют угрозы для безопасности пользователей.

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Источник изображения: Apple

Более того, Apple подчинится требованиям французских чиновников и выпустит программное обновление для iPhone 12, устраняющее это несоответствие. До этого стало известно, что сотрудники службы технической поддержки Apple были проинструктированы не обсуждать с клиентами данную потенциальную проблему. Семейство смартфонов iPhone 12 вышло на рынок в 2020 году и сейчас снимается с производства, поскольку недавно были представлены устройства семейства iPhone 15.

#смартфоны #apple #франция #iphone 12
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