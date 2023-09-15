Спрос на чипы по-прежнему не так высок, как хотелось бы.

По информации Reuters, тайваньская компания TSMC попросила поставщиков технологического оборудования передового класса не торопиться с отгрузкой их продукции, поскольку у этого контрактного производителя чипов нет уверенности в сохранении спроса на собственные изделия на достаточно высоком уровне. Как известно, пандемия перенасытила рынок определёнными типами полупроводниковых компонентов, и прежде чем наращивать выпуск новых, нужно реализовать запасы старых, а последний из процессов не везде идёт гладко.

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Источник изображения: Reuters

Знакомые с ситуацией источники настаивают, что задержка будет носить кратковременный характер. Крупнейший в мире поставщик литографических сканеров — нидерландская компания ASML, устами своего генерального директора Петера Веннинка (Peter Wennink) подтвердила, что некоторые клиенты откладывают получение высококлассного оборудования для производства чипов. Есть ли среди них TSMC, он уточнять не стал, но добавил, что сталкивался со слухами о задержках в оснащении новых предприятий технологическим оборудованием не только в штате Аризона, но и на Тайване. Последнее он объяснил необходимостью для условного клиента, в котором угадывается TSMC, отправить большое количество специалистов с Тайваня в США. Подобные командировки на способности тайваньских предприятий функционировать в предписанном ранее ритме тоже влияют неблагоприятно.

Как ожидается, ASML поставки своего оборудования по итогам года увеличит на 30%, но та же TSMC теперь всё чаще упоминает, что сократит капитальные расходы с прошлогодних $36 млрд до $32 млрд, да и в последующие несколько лет не будет столь активно наращивать производственные мощности, как в годы пандемии.