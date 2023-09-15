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Новости Hardware Алексей Сычёв
Прототип электрического минивэна Li Auto замечен на испытаниях в Китае
Красота — не такая уж страшная сила по сравнению с аэродинамическим сопротивлением.

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Китайскую компанию Li Auto, которая на внутреннем рынке известна под маркой Lixiang, принято считать одним из амбициозных конкурентов Tesla, но нюанс заключается в том, что она до сих пор не выпускала «чистокровных» электромобилей, предлагая только последовательные гибриды в форме четырёх разных кроссоверов. В силовой установке таких машин не самый мощный ДВС не имеет механической связи с колёсами, используется только для питания тяговых электродвигателей и подзарядки тяговых батарей.

И всё же, как поясняет Electrek, в декабре этого года Li Auto собирается представить свой первый электромобиль по имени Mega, который при этом ещё и предложит необычную для продукции марки форму кузова. Мода на роскошные минивэны, которые пользуются растущей популярностью у зажиточной китайской публики, подтолкнула Li Auto дебютировать с электромобилем именно в этом классе машин.

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Источник изображения: Lao Qi, Weibo

Прототип Mega был замечен в окрестностях представительства Li Auto в Гуандуне, где укрытая маскировочной плёнкой машина передвигалась по городским дорогам. Форма кузова однозначно выдаёт в нём минивэн, но заметно ниспадающая линия крыши явно сформирована с учётом оптимизации аэродинамики, поскольку близкие к параллелепипеду классические машины этого класса не могут похвастать низким сопротивлением при движении в воздушной среде. Для электромобиля данный критерий важен, поскольку определяет запас хода. Возможно, ради улучшения автономности приходится чем-то жертвовать с точки зрения дизайна и эстетики. Ожидается, что после своего дебюта в декабре минивэн Mega марки Li Auto будет предлагаться на китайском рынке по цене от $68 700, начиная с февраля 2024 года.

#электромобиль #минивэн #lixiang
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