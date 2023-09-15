Но это чисто ситуативная разница.

По информации South China Morning Post, сотрудники предприятий Foxconn в Китае получают больше на линиях по сборке смартфонов Huawei, чем их коллеги, участвующие в сборке смартфонов Apple. Об этом позволяют судить актуальные объявления об имеющихся вакансиях на профильных китайских информационных ресурсах.

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Источник изображения: South China Morning Post

Кандидатов на сборку смартфонов Huawei привлекают ставками почти на 20% выше, чем желающих собирать iPhone. В первом случае рабочим обещают $3,6 в час. Строго говоря, подобная разница напрямую не обусловлена обслуживанием именно интересов Huawei, поскольку профильное предприятие подразделения Foxconn собирает и другую продукцию. Фактически, «новобранец» в последний момент узнаёт, на какой именно производственной линии окажется, а потому заранее не имеет возможности выбирать, продукцию какой марки будет собирать. Просто конкретное предприятие Foxconn с более высоким уровнем оплаты труда в данный момент сконцентрировано на обслуживании интересов Huawei.

С другой стороны, на производстве iPhone рабочим чаще предлагаются премии за сверхурочную работу, и в конечном итоге у них есть возможность заработать больше, чем у коллег на других предприятиях Foxconn. Стремление компании набрать больше сотрудников под выполнение заказов Huawei сейчас может быть продиктовано ажиотажным спросом на представленные недавно смартфоны серии Mate 60, которые предлагают поддержку 5G и современный процессор вопреки санкциям США.