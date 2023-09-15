И отозвать все действующие в интересах SMIC и Huawei экспортные лицензии.

Откровения канадских экспертов, разобравших новейший флагманский смартфон Huawei Mate 60 Pro и обнаруживших в его составе процессор HiSilicon Kirin 9000s, предположительно выпущенный SMIC по аналогу «санкционного» 7-нм техпроцесса, попали на благодатную почву американского парламента, представители которого начали выступать с различными законодательными инициативами. Как сообщает Reuters, на этой неделе представители Республиканской партии США, которые в Палате представителей возглавляют ряд профильных комитетов, обратились к администрации президента США с призывом усилить контроль за предоставлением китайским компаниям Huawei и SMIC доступа к технологиям американского происхождения.

реклама

Источник изображения: Reuters

Сделать это можно, по мнению авторов инициативы, за счёт отзыва уже существующих экспортных лицензий, которые позволяют SMIC и её поставщикам использовать передовые (до известной степени) американские технологии. Возглавляющий комитет по иностранным делам Майкл Маккол (Michael McCaul) вообще призвал власти США полностью запретить импорт в страну компонентов производства SMIC, поскольку они могут представлять угрозу для национальной безопасности. Кроме того, Маккол призвал руководство США возбудить уголовные дела в отношении руководителей SMIC и Huawei Technologies, обвинив тех в незаконном получении доступа к американским технологиям. Ранее от парламентариев США уже звучали призывы перекрыть доступ Huawei и SMIC к любым технологиям американского происхождения. Все действующие экспортные лицензии, позволяющие этим компаниям осуществлять соответствующую деятельность, должны быть отозваны, по мнению авторов письма.