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Новости Hardware Алексей Сычёв
Тайваньский аналитик считает, что для США имеет смысл полностью запретить ввоз в Китай современного оборудования для выпуска чипов
Иначе оно рано или поздно попадёт в руки Huawei.

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Пока сложно судить, найдут ли представители Huawei в себе смелость на мероприятии 25 сентября открыто объявить о победе над американскими санкциями и возвращении компании на рынок передовых смартфонов, но власти США определённо обеспокоены способностью компании наладить выпуск устройств с поддержкой сетей 5G и оснащать их технологически продвинутыми процессорами. По мнению аналитиков DigiTimes Research, причинами успеха Huawei в этой сфере стало не только позднее введение санкций со стороны США, но и довольно снисходительное отношение к ним со стороны американских контролирующих органов.

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Источник изображения: DigiTimes

Как считает Люк Линь (Luke Lin), немалое количество компаний, сотрудничающих с Huawei, в итоге получили экспортные лицензии на продолжение этой деятельности, а ограничений в сфере литографии не хватило для того, чтобы пресечь доступ Huawei к оборудованию для выпуска вполне конкурентоспособных чипов. Принято считать, что SMIC или сама Huawei использовали для выпуска 7-нм процессоров оборудование, пригодное для выпуска 14-нм чипов, комбинируя его с дополнительной оснасткой.

По мнению представители DigiTimes Research, если США хотят добиться надёжного блокирования доступа Huawei к выпуску смартфонов с поддержкой 5G, то нужно перекрывать поставки в Китай профильного технологического оборудования вне зависимости от того, кто является его конечным получателем. Собственно, и критерий фильтрации по технологическим нормам в данном случае работать не будет, как показал пример с Huawei и SMIC.

#сша #китай #huawei #санкции
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