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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск заявил о намерениях покрывать кузов Tesla Cybertruck карбидом вольфрама
За доплату, само собой.

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Когда осенью 2019 года Илон Маск (Elon Musk) представлял ранний прототип электрического пикапа Tesla Cybertruck, то для него заявлялось наличие пуленепробиваемых стёкол, но на презентации что-то пошло не так, и стекло на двери машины потрескалось от удара металлическим шаром, который запустил в него глава компании. С тех пор об этой функции Маск как-то не любил вспоминать, но оснащать кузов пикапа панелями из нержавеющей стали компания собиралась и в серийном варианте. Из-за особенностей этого материала машина получила свои угловатые формы, а к сборке стали предъявляться повышенные требования в сфере точности позиционирования деталей относительно друг друга.

Как сообщает Electrek, недавно со страниц своей социальной сети X эксцентричный миллиардер заявил, что возглавляемая им компания Tesla готова за доплату покрывать стальные панели кузова Cybertruck карбидом фольфрама, придавая им дополнительную устойчивость к механическим воздействиям. С таким покрытием, по мнению главы Tesla, пикапу будут страшны только натуральные алмазы в качестве источника возможных царапин на кузовных панелях.

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Источник изображения: Electrek

Добавим, что это уже не первое амбициозное заявление Илона Маска в отношении особенностей Tesla Cybertruck. Если не вспоминать пресловутые пуленепробиваемые стёкла, то можно добавить обещание научить машину плавать по поверхности воды, наделить её солнечными панелями для выработки электроэнергии и готовность предлагать цветные плёночные покрытия для придания разнообразия внешности. Впрочем, именно последнее обещание Tesla реализует на практике с максимальной вероятностью, поскольку на улицах американских городов уже замечены предсерийные прототипы пикапов в самых разных декоративно-камуфляжных плёнках, которые попутно позволяют угловатой машине частично мимикрировать под основных конкурентов на рынке Северной Америки.

#tesla #илон маск #cybertruck #электрический пикап
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