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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Huawei собирается поведать подробности о своих новых устройствах в канун годовщины освобождения действующего председателя правления из Канады
Дочь основателя — это знаковая во всей истории фигура.

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Власти США в 2019 году не просто обложили Huawei Technologies санкциями, но и направили в Канаду запрос на арест дочери основателя и финансового директора компании Мэн Ваньчжоу (Meng Wanzhou). Предлог для ареста нашёлся быстро — подозреваемую обвинили в участии от лица Huawei в поставках серверного оборудования в Иран в обход санкций США, а также в финансовой активности, которую американская сторона классифицирует как махинации. Лишь 25 сентября 2021 года в результате заключённой между КНР и США сделки «китайскую принцессу» Huawei отпустили домой. Сейчас она занимает пост сменного председателям совета директоров компании, который уступит своему преемнику в следующем месяце.

По информации Bloomberg, китайская компания намерена воспользоваться приближением двухлетней годовщины освобождения своего председателя правления, чтобы на специальном мероприятии рассказать больше подробностей о представленных недавно смартфонах.

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Источник изображения: Bloomberg

Дело в том, что дебют как минимум трёх новинок Huawei в прошлом и этом месяце сопровождался минимальной медийной активностью компании, а потому некоторые источники просто расценили такое поведение компании как нежелание провоцировать введение новых санкций США. Теперь же, когда представители руководства Huawei в китайских социальных сетях объявили о намерениях провести ряд публичных мероприятий 25 сентября, появляется возможность рассчитывать на более высокую готовность к откровенному рассказу о новинках.

#смартфоны #сша #китай #huawei #санкции #mate 60 pro
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