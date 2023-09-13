Дело ясное, что дело тёмное.

Средства массовой информации довольно быстро раздули слухи о намерениях китайского правительства запретить использование Apple iPhone местными чиновниками и сотрудниками компаний с государственным участием. Агентство Reuters сегодня сообщило, что китайское Министерство иностранных дел опровергло подобные слухи. Органы власти КНР, по словам представительницы ведомства, не издавали никаких указов, запрещающих покупку или использование смартфонов иностранных марок типа Apple на территории страны.

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Источник изображения: Apple

При этом власти КНР, по словам представительницы ведомства Мао Нин (Mao Ning), пристально следят за инцидентами в сфере информационной безопасности, в которых фигурируют устройства марки Apple. Правительство Китая в равной мере требовательно к безопасности изделий зарубежных и отечественных марок, как резюмировала она. Все производители смартфонов, по мнению властей КНР, должны одинаково подчиняться законам страны и усиливать сферу информационной безопасности.