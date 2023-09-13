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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В Шэньчжэне испытания автопилота пройдут на участках городских трасс протяжённостью 89 км
А коммерческая эксплуатация роботизированных такси охватит дороги общей протяжённостью 311 км.

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Как сообщает South China Morning Post со ссылкой на китайские СМИ, муниципальные власти крупного китайского города Шэньчжэнь отобрали и одобрили для проведения испытаний автономного транспорта несколько участков четырёх городских трасс общей протяжённостью 89 км. Из них около 13 км характеризуются довольно сложной конфигурацией и напряжённым трафиком.

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Источник изображения: Shutterstock

На этих участках дорог уже в этом году планируется начать тестирование автономных транспортных средств, которые смогут передвигаться в городской среде без вмешательства водителя. Таким прототипам будут полагаться номерные знаки особого образца, одновременно власти города начнут выдавать лицензии на эксплуатацию роботизированных такси. С первого августа прошлого года в Шэньчжэне действуют специально разработанные правила эксплуатации транспортных средств без водителя. Их передвижение разрешается в строго определённых районах. Если за рулём прототипа находится испытатель, то он берёт на себя всю юридическую ответственность в случае ДТП.

Дочерняя компания китайского интернет-гиганта Baidu (Apollo Go) уже предлагает жителям и гостям города совершить поездку на роботизированных такси, которые можно вызвать из мобильного приложения. Такие поездки обходятся клиентам дешевле, чем в машине с активно функционирующим водителем. В Шэньчжэне проживает 17 млн человек, к середине десятилетия городская транспортная отрасль с «интеллектуальными» функциями должна достичь оборота в $27,4 млрд, по замыслу властей. К концу текущего года на дорогах города, как было решено в ноябре прошлого, будут работать не менее 100 роботизированных такси и 100 беспилотных автобусов. К 2025 году численность роботизированного автопарка увеличится до 1000 такси и 1000 автобусов.

Сейчас 20 беспилотных такси функционируют в отдельном районе Шэньчжэня, в окрестностях штаб-квартиры известного на местном рынке автопроизводителя BYD. К концу года парк роботизированных такси может вырасти даже до 200 машин, если всё пойдёт по плану, тем самым реализация программы ускорится почти в два раза. В конце прошлого месяца муниципальные власти разрешили увеличить протяжённость дорог, по которым разрешено ездить беспилотным такси, до 311 км в совокупности.

#китай #автопилот #роботакси #шэньчжэнь
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