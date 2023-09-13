И двери, поднимающиеся вверх.

Вышедшая наконец-то биографическая книга про Илона Маска (Elon Musk), как сообщает Electrek, в одной из своих глав описывает разработку роботизированного такси марки Tesla, которое должно в перспективе встать на конвейер предприятия компании в штате Техас. По данным источника, ранний эскиз такого транспортного средства подразумевал не только отсутствие руля, педалей и зеркал заднего вида, но и сочетал довольно компактные размеры с возможностью перевозки двух человек.

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Источник изображения: Electrek

Двери машины, по замыслу дизайнеров Tesla, должны были подниматься вверх. Колёс у этого компактного электромобиля, по всей видимости, должно быть не более трёх. Очертания кузова машины даже были воспроизведены в картоне и прочих подручных материалов главным дизайнером компании Францем фон Хольцхаузеном (Franz von Holzhausen, на фото ниже).

Источник изображения: Electrek

Поскольку речь в главе книги шла о периоде с 2014 по 2016 год, упоминался один из ранних эскизов, которому вряд ли суждено дожить до конвейера в неизменном виде. Упоминаются лишь краткие технические требования к машине: по мнению Маска, она должна была стать более компактной, дешёвой и менее скоростной альтернативой Tesla Model 3.