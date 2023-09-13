Но о нормализации ситуации на рынке всё равно говорить преждевременно.

Технологическая конференция Citi с участием финансового директора Intel завершилась ещё на прошлой неделе, но аналитики этой корпорации до сих пор рассуждают о перспективах развития бизнеса процессорного гиганта в сложившихся условиях. Поскольку руководство Intel уже предположило, что по итогам третьего квартала выручка компании окажется ближе к верхней границе прогнозируемого диапазона, представители Citi эту идею охотно подхватили.

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Источник изображения: HP Inc.

По их данным, в августе объёмы поставок ноутбуков на мировой рынок выросли на 8% по сравнению с июлем, и по итогам третьего квартала в целом они могут увеличиться на 3% вместо ожидавшихся ранее 2%. Конечно, это не так много, но поставки компонентов для ноутбуков определяют до 30% всей выручки Intel, и в совокупности с некоторыми успехами в серверном сегменте позволит компании превзойти собственный прогноз в $13,4 млрд квартальной выручки.