Сказывается родство корпоративных культур, помимо прочего.

Своё новейшее в истории движение за пределы Тайваня компания TSMC начала с США и Японии, и опрошенные Reuters источники убеждены, что в последней из стран она сможет добиться более быстрого прогресса с локализацией производства чипов, чем в США и Германии. Как известно, нехватка специалистов достаточной квалификации уже вызвала задержку с монтажом технологического оборудования на строящемся предприятии TSMC в штате Аризона, и компания была вынуждено экстренно собирать в длительную командировку необходимый персонал с Тайваня.

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Источник изображения: GlobalFoundries

В Японии строительство предприятия организовать значительно проще, как считают эксперты. Во-первых, Тайвань территориально гораздо ближе к Японии, и при необходимости консультаций специалисты могут переместиться с одного островного государства в другое всего за пару часов. Во-вторых, японские власти более щедро субсидируют локальный проект TSMC, чем американские, покрывая до половины всех затрат тайваньского производителя. В-третьих, менталитет японских сотрудников гораздо ближе к корпоративной культуре TSMC, которая подразумевает активную сверхурочную работу и в целом более напряжённый график, чем привыкли те же американцы.

Представители TSMC официально отказываются делать сравнения своих проектов в США, Японии и Германии, указывая на существенные различия в технологии, масштабах производства и начальных условиях. В Японии, например, достаточно локальных поставщиков оборудования и материалов, а в США компании приходится строить передовое предприятие буквально посреди пустыни. Впрочем, даже при этом в Японию с Тайваня направляются проверенные TSMC поставщики, чтобы воссоздать привычную для компании инфраструктуру.