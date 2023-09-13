Или меньше, в зависимости от цены размещения.

На этой неделе состоится долгожданное публичное размещение акций Arm в США, и тайваньский контрактный производитель чипов TSMC, как поясняет CNBC, открыто заявил о намерениях вложить в капитал этого британского разработчика процессорных архитектур $100 млн. В общей сложности, как гласит документация, стратегические инвесторы могут вложить в капитал Arm до $735 млн, но они при этом не получат ни права голоса, ни возможности выдвинуть своего представителя в состав совета директоров компании.

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Источник изображения: Getty Images

Корпорация Intel, кстати, тоже собирается вложиться в IPO компании Arm, а прочие крупные клиенты пока воздерживаются от прямых заявлений на эту тему. Всего в результате IPO владеющая активами Arm японская корпорация SoftBank намеревается выручить чуть менее $5 млрд, но при этом ей придётся расстаться лишь с 10% акций британской компании. По данным Bloomberg, приём заявок от подписчиков IPO был прекращён на день раньше намеченного срока, поскольку объём акций к выкупу от желающих оказался в десять раз больше запланированного.