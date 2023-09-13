Оставив себе около 70% по итогам двух сделок этого года.

На этой неделе стало известно об углублении сотрудничества между Intel и TSMC, хотя произошло это в достаточно интересной форме. Официальный пресс-релиз возвестил о договорённости Intel по продаже 10% акций принадлежащей ей компании IMS Nanofabrication тайваньской TSMC, которая является крупнейшим контрактным производителем чипов в мире. IMS специализируется на оборудовании для изготовления фотомасок, необходимых при производстве полупроводниковых компонентов.

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Источник изображения: Getty Images

TSMC сотрудничала с IMS с 2012 года, формируя основу для перехода на современные техпроцессы. История сотрудничества IMS с Intel тянется с 2009 года, когда была сделана первая инвестиция со стороны процессорного гиганта, а к 2015 года Intel полностью поглотила IMS. В этом году компания продала примерно 20% своих акций IMS инвестиционному консорциуму во главе с Bain Capital. Ещё 10% акций IMS до конца этого года перейдут под контроль TSMC. Сумма сделки не уточняется, но отмечается, что капитализация бизнеса IMS оценивается двумя этими сделками в $4,3 млрд. В структуре управления IMS ничего не изменится, она продолжит функционировать самостоятельно, а Intel сохранит за собой основную часть акций компании.