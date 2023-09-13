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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple оценила переходник для зарядки новых iPhone в $29
Зарядные устройства могут стоить как меньше, так и больше.

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Планшеты и ноутбуки Apple уже успели примерить разъём USB-C, но для смартфонов марки данная миграция официально состоялась вчера после анонса семейства iPhone 15. До сих пор для зарядки и подключения аксессуаров к своим смартфонам Apple предлагала использовать фирменный интерфейс Lightning, но отныне он уступает место стандартному USB-C. Это было сделано в угоду защитникам окружающей среды, которые верят, что использование стандартных для всех устройств источников питания позволит сократить объёмы отходов от бытовой электроники.

Как отмечает CNBC, фирменный переходник с Lightning на USB-C для подключения имеющихся зарядных устройств прежнего поколения к новым iPhone обойдётся в интернет-магазине компании в целых $29, хотя по сути он является лишь небольшим кабелем с двумя разъёмами на концах.

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Источник изображения: Apple

Если речь идёт не об очень многочисленных зарядных устройствах в масштабах одного домохозяйства, то можно обойтись меньшими затратами, сразу купив новое зарядное устройство с разъёмом USB-C, которое Apple оценила в США в $20. Оно обладает мощностью 20 Вт, хотя кабель к нему придётся покупать отдельно, если по каким-то причинам он отсутствует, хотя при покупке смартфона он прилагается в комплекте. Фирменный интернет-магазин Apple предлагает более мощные (35 Вт) зарядные устройства на два порта USB-C. «Походный вариант» зарядного устройства мощностью 30 Вт со складной вилкой обойдётся в $39.

#смартфоны #apple #iphone 15 #usb-c
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