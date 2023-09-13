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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Apple анонсировала iPhone 15 и iPhone 15 Plus: узнаваемый дизайн, Dynamic Island вместо «чёлки» и новые камеры
А что ещё нужно?

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Главный анонс прошедшего вечера — это, конечно же, линейка смартфонов Apple iPhone 15. В рамках мероприятия Wonderlust купертинская компания представила iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Сейчас речь пойдёт о первых дух устройствах из списка. В следующей новости мы доберёмся до Pro-линейки.

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Новые устройства получили обновлённый дизайн, который с лицевой стороны сделал их более похожими на iPhone Pro. Гаджеты также получили новые чипы, а также массу других изменений поменьше. Если говорить об экстерьере, то ключевое изменение, которое сразу бросается в глаза, — это пропавшая «чёлка», вместо которой вставили Dynamic Island («Динамический остров»), который появился еще в прошлом поколении у Pro-версий.

Тыльная сторона устройства покрыта стеклом, для «пятнашек» производитель также представил более мягкие цветовые исполнения корпусов. Помимо чёрного, в линейке есть голубой, зелёный, жёлтый и розовый цвета — все достаточно мягкие, приятные глазу. iPhone 15 получил 6,1-дюймовый дисплей OLED Super Retina XDR, тогда как у старшей версии имеется 6,7-дюймовый. Имеется поддержка Dolby Vision и HDR10.Яркость выросла до 1600 кд/м2, а пиковая яркость достигает 2000 кд/м2.

Напомним, в прошлогодних iPhone 14 Pro дебютировал передовой на тот момент чип Apple 16 Bionic — именно он теперь установлен в базовых «пятнашках». SoC сочетает в себе два высокопроизводительных и четыре энергоэффективных ядра, а также 5-ядерный графический процессор.

С камерами тоже случился закономерный апгрейд: в основу главного модуля положен 48-мегапиксельный датчик изображения с поддержкой двухкратного оптического зума и стабилизации. Вторая тыльная камера оснащена широкоугольным объективом. Основной модуль получил возможность автоматического перехода в портретный режим, когда устройство распознаёт крупный план человека или домашнего питомца.

Ещё одно важное изменение — окончательный переход всех iPhone с разъёма Lightning на USB-C, что позволило обеспечить увеличение скорости передачи данных по кабелю. Теперь с помощью одного камера (но, естественно, разных блоков питания) пользователь сможет заряжать iPhone, Mac и iPad. Разъём USB-C также появится на кейсе обновлённых AirPods Pro и оснастят этим кабелем проводные наушники.

Базовые Apple iPhone 15 получили сверхширокополосный чип второго поколения Apple U2, который поможет в поиске пропавших устройств или вещей с метками AirTag. а также позволит находить другие iPhone неподалёку. Дальность обнаружения была увеличена, а функция Precision Finding теперь позволяет напрямую навестись на человека с другим iPhone, но без метки AirTag.

iPhone 15 и 15 Plus поступят в продажу с 22 сентября по цене от $799 и $899 соответственно за версии с 128 Гбайт памяти — то есть, в долларах ценники не менялись с прошлого года.

#apple #iphone 15 #iphone 15 plus
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