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Новости Hardware Алексей Сычёв
Суперкомпьютер Dojo откроет перед Tesla рынок ёмкостью до $10 трлн
За счёт внедрения автопилота на транспорте.

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По оценкам аналитиков Morgan Stanley, на которых ссылается Bloomberg, за счёт ввода в строй суперкомпьютера Dojo, на который Tesla выделила не менее $1 млрд, эта американская компания может получить доступ к рынку систем автопилота совокупной ёмкостью $10 трлн. Непосредственно капитализация Tesla за счёт этого увеличится на $500 млрд, и новый прогноз по курсовой стоимости акций компании в изложении Morgan Stanley привязан к отметке $400 против текущих $250 за штуку.

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Источник изображения: Tesla

После появления данных прогнозов акции Tesla выросли в цене на 8%. Эту компанию, по мнению аналитиков Morgan Stanley, необходимо относить не только к числу автопроизводителей, но и к игрокам технологического сектора. За весь прошлый год NVIDIA выделила на исследования и разработки $7 млрд, поэтому Tesla с её бюджетом на строительство суперкомпьютера в $1 млрд на этом фоне может выглядеть вполне серьёзным игроком в зарождающемся сегменте автопилота и систем искусственного интеллекта. Со временем, как считают эксперты, продажа ПО, подписки и услуг сторонним компаниям и клиентам может стать для Tesla основным источником роста доходов.

#аналитика #финансы #tesla #акции #автопилот
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