Эхо пандемии доносится до местной промышленности до сих пор.

Как напоминает CNBC, в 2010 году после поглощения компании Chartered Semiconductor формально американская компания GlobalFoundries унаследовала от прежнего владельца предприятия в Сингапуре, и в разгар пандемии пришла к выводу о необходимости их расширения. Решено было построить новый цех площадью около 23 000 квадратных метров, в котором расположились бы дополнительные «чистые комнаты» для обработки кремниевых пластин.

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Источник изображения: Getty Images

Как отмечается в первоисточнике, на этой неделе GlobalFoundries объявила о вводе в строй новых производственных мощностей в Сингапуре. Они увеличат производительность местного предприятия примерно в полтора раза до 1,5 млн кремниевых пластин типоразмера 300 мм в год. По словам генерального директора компании Томаса Колфилда (Thomas Caulfield), не менее тысячи высококвалифицированных специалистов в результате реализации этого проекта будут приняты на работу. В последующие десять лет обороты рынка полупроводниковых компонентов, как он считает, вырастут в два раза. Особенно активно будут продаваться чипы для систем искусственного интеллекта, автомобильной промышленности и систем автоматизации. В клиентском сегменте в обозримой перспективе оживления спроса не ожидается, как заметил глава компании, но переломный момент уже близок.