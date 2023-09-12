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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Смутные перспективы продаж Apple iPhone 15 в Китае не отменяют необходимости Foxconn набрать сезонных рабочих
В прошлом году часть из них разбежалась из-за локдаунов.

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Как отмечает South China Morning Post, контрактный производитель Foxconn на своём крупнейшем предприятии по выпуску смартфонов в Чжэнчжоу начал набирать дополнительный персонал, который позволил бы обеспечить запланированные объёмы выпуска смартфонов серии iPhone 15 в текущем году. Одно из смежных предприятий, как отмечает источник, предлагает соискателям премии в размере до $880 на человека в надежде привлечь сотрудников к сверхурочной работе при возникновении высокого спроса на смартфоны Apple нового поколения.

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Источник изображения: Bloomberg

В прошлом году, напомним, с предприятия в Чжэнчжоу на исходе пандемии уволилось немало рабочих, поскольку они жаловались на условия труда и проживания, ухудшившиеся из-за санитарных локдаунов. Теперь Foxconn предстоит восстановить численность персонала предприятия до уровня, позволяющего рассчитывать на выполнение заказов Apple в полном объёме. Перспективы продаж семейства iPhone 15 в Китае, тем временем, омрачаются не только дебютом привлекающего китайских патриотов Huawei Mate 60 Pro, но и намерениями китайских властей запретить сотрудникам государственных компаний и чиновникам использовать iPhone для служебных нужд. По оценкам специалистов Canalys, в сегменте смартфонов дороже $800 на рынке Китая продукция Apple занимает более 75%, тогда как Huawei в этом сезоне предстоит стартовать с отметки 12%.

#apple #китай #huawei #foxconn #iphone 15
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