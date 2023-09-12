Здесь будут выпускаться 2-нм чипы.

Как напоминает Bloomberg, японский консорциум Rapidus намерен к 2025 году начать изготавливать на строящемся на северном острове Хоккайдо прототипы 2-нм чипов, а к 2027 году развернуть их серийное производство для местных заказчиков. По словам генерального директора Ацуёси Коикэ (Atsuyoshi Koike), компания намерена превратить часть Хоккайдо в подобие Кремниевой долины к концу десятилетия, привлекая в эту местность японских поставщиков материалов и оборудования для производства чипов.

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Источник изображения: Bloomberg

Напомним, что в настоящее время японские производители литографического оборудования в определённых сферах занимают лидирующие позиции на мировом рынке, но непосредственно чипы на территории страны производятся не самые передовые — от силы речь идёт о 40-нм технологии. Глава Rapidus призвал компании отрасли работать сообща для достижения поставленной цели.

Rapidus намеревается использовать передовые техпроцессы, доступ к которым предоставит американская IBM, для мелкосерийного производства специализированных чипов — например, используемых для ускорения систем искусственного интеллекта. На острове Хоккайдо достаточно источников альтернативной энергии (возобновляемой) и внушительные запасы пресной воды, поэтому место для развития полупроводникового кластера выбрано не случайно. Японские власти уже выделили компании на строительство предприятия $2,4 млрд, и в случае необходимости будут предоставлять сопоставимые суммы ежегодно. Одной из главных проблем при реализации проекта станет нехватка квалифицированных кадров, но Хоккайдо сможет стать центром притяжения для узких специалистов, как считает руководство Rapidus.