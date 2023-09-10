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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Слух: Valve готовит к анонсу своё новое устройство
Или Valve Index 2, или обновлённый Steam Deck. Остаётся только гадать.

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В преддверии скорого пятилетия с момента выпуска VR-гарнитуры Valve Index в Сети появилась информация о её прямом приемнике. До сих пор данное устройство способно запускать все современные игры в виртуальной реальности, но Valve на этом останавливаться не намерена. Этот тезис подтверждает появившаяся в Сети информация о корейском сертификате с неизвестны оборудованием компании.

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Первым, кто обратил внимание на сертификат, стал пользователь Twitter с ником SadlytsBradly, который выяснил, что Valve зарегистрировала неизвестное устройство под названием «1030». На сайте National Research Agency устройство классифицируется как «специфические беспроводные устройства низкой мощности».

Напомним, раньше другое оборудование Valve, например, Steam Deck, тоже появлялось в подобных списках. Там оно было прописано как безымянное устройство «1010». Оригинальный Valve Index ранее был известен в этих же базах под индексом «1007».

Отсылку к новому устройству от Valve также обнаружили журналисты сайта Phoronix, которые смогли увидеть в коде Linux Kernel 6.6 отсылки к новому аппарату. Так, в текущем апдейте был найден код, связанный с «Galileo» и «Sephiroth» под общим обозначением «Valve Jupiter Device». Прожжённые фанаты Final Fantasy сразу распознали в названии Sephiroth имя главного злодея седьмой части. Нюанс состоит в том, что другого персонажа из этой игры зовут Aerith — это имя используется для APU Steam Deck.

Нужно понимать, что это всего лишь рассуждения обывателей, не более того. Но сама Valve говорила, что портативный компьютер Steam Deck в ближайшие пару лет не будет обновляться, чтобы не расстраивать фанбазу оригинала. Впрочем, возникшие конкуренты в лице Asus ROG Ally и Lenovo Legion Go могли повлиять на решение Valve. Посмотрим.

#valve #steam deck #valve index
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