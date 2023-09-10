Именно в отдельности от аппаратного обеспечения.

Участие финансового директора NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) в мероприятии Evercore ISI подразумевает, что название этой компании будет мелькать в заголовках наших новостей даже некоторую часть понедельника, поскольку бороться с традиционной для этого периода нехваткой информационных поводов можно лишь с помощью заранее припасённых заготовок.

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Источник изображения: NVIDIA

Не раз при общении аналитиков с Колетт Кресс ранее заходила речь о том, что по мере роста профильных доходов в отчётности NVIDIA может появиться отдельная строка, отображающая выручку от реализации программного обеспечения. Сейчас компания, по словам финансового директора, получает доход от реализации программных разработок как в составе цены аппаратных решений, так и чисто от продажи софта. Последняя категория по итогам этого года принесёт NVIDIA около $1 млрд выручки, что само по себе уже солидно. В дальнейшем данная статья выручки будет стремительно расти, как пояснила Колетт Кресс. Плюс, к ней добавится выручка от программного обеспечения в автомобильном секторе, поскольку всё больше машин будут применять технологии NVIDIA для реализации систем автопилота на транспорте.