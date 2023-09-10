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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
TSMC за первые два месяца получила 69% квартальной выручки
Это больше традиционных 66%.

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Особый взгляд на динамику месячной выручки TSMC продемонстрировали аналитики Wedbush Securities, которые заявили, что в этом квартале компания быстрее получает денежные средства от клиентов, чем это обычно происходит. Традиционно, по их словам, июль и август формируют 66% квартальной выручки, а в этом году они выбрали уже 69% прогнозируемого размера квартальной выручки.

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Источник изображения: Bloomberg

По крайней мере, к таким выводам авторов аналитической записки подталкивает история пятилетних наблюдений за выручкой TSMC. При этом эксперты Wedbush не видят причин для излишнего оптимизма в отношении самой величины выручки компании, поскольку никто из её клиентов хороших прогнозов на второе полугодие в целом не давал. Сама TSMC, напомним, теперь ожидает по итогам года столкнуться со снижением выручки на 10%. Впрочем, в долгосрочной перспективе акции TSMC, по мнению аналитиков, являются вполне выгодным вложением, поскольку они считают, что данные ценные бумаги подорожают на 20% от текущего уровня.

#аналитика #финансы #полупроводники #tsmc
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